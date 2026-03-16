Bodrum FK evinde hata yapmadı

1'inci Lig 31'inci haftanın kapanış maçında Sipay Bodrum FK evinde Boluspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 3'üncü dakikada Brazao, 44'üncü dakikada Ali Habeşoğlu attı. Bu sonuçla Bodrum FK 54 puana ulaşırken, Boluspor 41 puanda kaldı.
3'üncü dakikada gelişen Bodrum FK atağında Ali Habeşoğlu'nun pasında topla buluşan Seferi'nin sol kanattan ayağının dışıyla yaptığı ortada Brazao düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 1-0.
10'uncu dakikada Bodrum FK'da Seferi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14'üncü dakikada Boluspor atağında Lima penaltı noktasına doğru kesti, Akanbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
19'uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Brazao'nun şutunda savunmanın çizgiden çıkardığı topu Ahmet kafayla tamamladı, bu kez kaleci Türker topu çizgi üzerinden tokatladı.
44'üncü dakikada Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'yla skoru 2-0'a taşıdı. Yeşil-beyazlı ekipte Brazao'nun uzun pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu ceza alanı sağ çaprazdan köşeye düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 2-0.
İlk yarı 2-0 sona erdi.
61'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Brazao sol ayağıyla yakın köşeye vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sipay Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
SİPAY BODRUM FK: Bahri Can – Mert (Dk. 56 Berşan), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk (Dk. 90 Furkan), Mustafa (Dk. 84 Omar İmeri), Yusuf (Dk. 56 Ege), Ahmet, Brazao (Dk. 90 Alper Potuk), Seferi, Ali Habeşoğlu
BOLUSPOR: Türker - Abdurrahman, Kaan, Kouagba, Lima, Liço, Mustafa, Barış, Doğan, Akanbi (Dk.46 Harun), Arda
GOLLER: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Yusuf, Omar İmeri (Bodrum FK)