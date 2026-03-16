Erzurum liderliği 3 golle aldı

HAFTA içinde 13 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Erzurumspor, dün sahasında küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'u 3-0 yendi. Chaadaev'in kendi kalesine golüyle 30'da perdeyi açan Dadaşlar, 43'te Rodriguez'in golüyle farkı artırdı.
90+1'de Crociata skoru ilan etti. Puanını 66 yapan Erzurum, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gelecek hafta zirve mücadelesinde Erzurumspor, Esenler Erok ile karşılaşacak. Diğer sonuçlar:
Sakarya-Van: 2-1, Sarıyer-Keçiörengücü: 3-1, Sivas-Ümraniye: 1-0, Amed-Manisa: 2-0.