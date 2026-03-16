Galatasaray, "Devler Ligi"nde çeyrek finale 7. kez yükselmek için mücadele edecek

Organizasyonun lig aşamasını bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla son 16 turuna adını yazdırdı. Bu turda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakaladı.

Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Stadı'ndaki müsabakadan iyi sonuçla ayrılarak adını 7. kez çeyrek finale yazdırmak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar, 1962-63, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında yer almıştı.

SON 16'DA 11. KEZ TER DÖKÜYOR

"Cimbom" Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 11. kez son 16 takım arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-63, 1963-64, 1969-70 ve 1988-89 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise bu sezona kadar 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2001-02, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında da son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Juventus'u son 16 play-off turu eşleşmesinde geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonla birlikte tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16'ya yükselmeyi başardı.

İLK KEZ 1962-1963 SEZONUNDA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-63 sezonunda son 16'ya kaldı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek 16 takımın mücadele ettiği 2. tura çıktı. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, çeyrek finalde İtalya ekibi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

1963-64'TE KURA ÇEKİMİYLE ELENDİ

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-64 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar takımını 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken sahasındaki maçtı aynı skorla kazandı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, çekilen kura sonucu Zürih oldu.

1969-70 SEZONUNDA KURA ÇEKİMİYLE ÇEYREK FİNALDE

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-70 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.