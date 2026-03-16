Kart olmasa farklı olurdu

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve gelen Volkan Demirel, 0-0 biten Alanya maçının ardından çıktığı Beşiktaş karşılaşmasından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Demirel, 18. dakikada gördükleri kırmızı karta tepki gösterirken şunları söyledi: "Maç normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Anormal şarttan kastım kırmızı kart. Zaten bunun için hakeme sitemlerimiz oldu. Konuşmak istemiyorum ama ağır bir karar. 11-11 devam etse farklı olurdu ama yine de teslim olmadık. Yorgunluk binip, güç düştükçe goller geldi. İkinci gol zaten çok ekstremdi. 10 kişi oynamış gibi oynamadık ama Beşiktaş gibi bir camiaya karşı eksik kadro ile oynamak zordu."