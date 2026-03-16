Müzelik bir gol!

Söz konusu hedefi vurmaksa olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş bir ülkeyiz; Yusuf Dikeç ve Mete Gazoz örneklerinde olduğu gibi. Arda Güler de önceki akşam hedefi o koskoca futbol sahasında çok uzaklardan vurdu… 68 metreden kafasını kaldırıp, kaleye vurduğu top o anda Santiago Bernabeu tribünlerini, sonrasında tüm futbolseverleri ayağa kaldırdı. Bu muhteşem golün ilginç bir ayrıntısı da var. Golü yiyen Elche kalecisi Matias Dituro, 2017 yılında Bolivar forması giyerken Club San Jose filelerini 90 metreden havalandırmıştı.

PUSKAS'I NET ALIR

Arda Güler bu vuruşuyla futbol tarihinin uzaktan atılan goller sıralamasında kendine 4. sırada yer bulurken, İspanya La Liga'da rekora imza attı. Bu sezon görevinden ayrılan teknik adam Xabi Alanso, 48 metreden topu ağlarla buluşturmuştu. Real Madrid'in, Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu karşılaşmanın rövanşı öncesinde Elche sınavında dinlendirilen Arda, ikinci yarıda oyuna girip attığı bu golle, İspanyol medyasına göre yılın en güzel golü ödülü olan Puskas'a bir numaralı aday olarak gösterildi. İspanyol Marca ve AS gazeteleri Arda'nın muhteşem golü sonrasında takım arkadaşlarıyla olan sevincini manşetlerine taşırken AS gazetesinin başlığı "Müzeye konulacak bir gol" idi. Bu sezon 34 maçta 11'de çıkıp toplam 43 karşılaşmada şans bulan, 4 kez fileleri havalandırıp 13 asist yapan Arda, La Liga'da Lamine Yamal'ın ardından en çok asist yapan oyuncu konumunda. Geçtiğimiz haftalarda bir Fransız gazetecinin İspanyol AS gazetesinde kasıtlı ve haksız eleştirilerine maruz kalan Arda, sıra dışı bu golüyle bu garip eleştirilere de sahada yanıt vermiş oldu.



MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI!

Kendi yarı sahasında etkili presi sonucu pas arası yapan Arda, Elche kalecisi Dituro'nun önde olduğunu görerek tam 68 metreden kaleyi nişanladı. Arda'nın adeta füze gibi giden topunda Dituro ne yaptıysa yetişemedi. Tüm stat Arda'yı ayakta alkışlarken, bu tarihi gol sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

PUSKAS ÖDÜLÜ NEDİR?

Puskas Ödülü, FIFA tarafından her yıl verilen ve "yılın en güzel golünü" atan futbolcuya takdim edilen prestijli bir ödüldür. 2009 yılında başlatılan bu ödül, adını dünyaca ünlü Macar oyuncu Ferenc Puskas'tan alır. Ödül, golün estetik değeri, teknik zorluğu ve oyuna katkısı göz önünde bulundurularak belirlenir.

KALECİYE BAKTIM VE GOLÜ HİSSETTİM

Arda, Real Madrid TV'ye verdiği röportajda attığı tarihi golü anlatırken, "Topu önüme aldığımda kalecinin önde olduğunu gördüm ve vurdum… Harika bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Muhteşem bir goldü" dedi.