Samsun’un hasreti son dakikada bitti

SÜPER Lig'in 26. haftasında Samsunspor evinde Kayserispor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibinin gollerini 31. dakikada Makoumbou ve 90+3'te Tomasson kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Borevkovic'in 46'da kendi kalesini sarsmasıyla geldi. Samsun 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı.
Kayseri'nin üç puan hasreti ise 3 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi puanını 35'e çıkarırken sarı-kırmızılılar ise 20 puanla küme düşme hattından çıkamadı.