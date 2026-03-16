Giriş Tarihi: 16.03.2026

Samsun’un hasreti son dakikada bitti

SÜPER Lig'in 26. haftasında Samsunspor evinde Kayserispor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibinin gollerini 31. dakikada Makoumbou ve 90+3'te Tomasson kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Borevkovic'in 46'da kendi kalesini sarsmasıyla geldi. Samsun 5 hafta aradan sonra kazanmayı hatırladı. Kayseri'nin üç puan hasreti ise 3 maça çıktı. Karadeniz temsilcisi puanını 35'e çıkarırken sarı-kırmızılılar ise 20 puanla küme düşme hattından çıkamadı.

