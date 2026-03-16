Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 26. haftanın VAR konuşmaları paylaşıldı. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun kayıtları açıklandı.

İŞTE O KONUŞMALAR!

- VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

- VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."

- Yasin Kol: "Evet geldim."

- VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."

- Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"

- VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."

- Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."

GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI VAR KONUŞMALARI: (Göztepe'nin golü)

- VAR: Gol öncesi potansiyel faul nedeniyle inceleme öneriyorum.

- Asen Albayrak: Geldim abi ekran başındayım.

- VAR: Aşağı odaklan.

- Asen Albayrak: Evet aşağı bakıyorum.

- VAR: Tamam izliyorsun bak şimdi.

- Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

- VAR: Diğer açıyla gösteriyorum. Top kontrolünde.

- Asen Albayrak: Temas noktasını görebilir miyim?

- VAR: İlk açıyı vereceğim.

- Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim.

- Asen Albayrak: Bana basmayı başka açıdan gösterir misin?

- Asen Albayrak: Yukarıda yok.

- VAR: Aşağıya bak.

- Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.

- Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.

- VAR: Karar senin Asen.

- Asen Albayrak: "Abi kararımda kalıyorum bilgin olsun. Çok basit."