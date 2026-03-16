Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 26. haftanın VAR konuşmaları paylaşıldı. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun kayıtları açıklandı.
İŞTE O KONUŞMALAR!
- VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."
- VAR: "Temas anını gösteriyorum hocam."
- Yasin Kol: "Evet geldim."
- VAR: "Top yok. Topun olmadığını gör."
- Yasin Kol: "Tamam. Başka açı verir misin?"
- VAR: "Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim."
- Yasin Kol: "Tamam benim için. Ben gördüm."
GÖZTEPE – ALANYASPOR MAÇI VAR KONUŞMALARI: (Göztepe'nin golü)
- VAR: Gol öncesi potansiyel faul nedeniyle inceleme öneriyorum.
- Asen Albayrak: Geldim abi ekran başındayım.
- VAR: Aşağı odaklan.
- Asen Albayrak: Evet aşağı bakıyorum.
- VAR: Tamam izliyorsun bak şimdi.
- Asen Albayrak: Normal adımlarken görüyorum ama abi.
- VAR: Diğer açıyla gösteriyorum. Top kontrolünde.
- Asen Albayrak: Temas noktasını görebilir miyim?
- VAR: İlk açıyı vereceğim.
- Asen Albayrak: Abi basmayı göremedim.
- Asen Albayrak: Bana basmayı başka açıdan gösterir misin?
- Asen Albayrak: Yukarıda yok.
- VAR: Aşağıya bak.
- Asen Albayrak: Aşağıya bakıyorum.
- Asen Albayrak: Abi çok basit gördüm ama.
- VAR: Karar senin Asen.
- Asen Albayrak: "Abi kararımda kalıyorum bilgin olsun. Çok basit."