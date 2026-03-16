Trabzonspor’da Onauchu kariyer rekoruna koşuyor!

Çaykur Rize'yi yenerek 4'te 4 yapan Trabzonspr'da Paul Onuachu, performansıyla adeta parmak ısırtıyor.
Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra art arda 10 maçta 12 gol kaydeden Nijeryalı golcü, krallık yarışında da 21 golle en yakın rakibi Başakşehir'den Shomurodov'a (16) +5 fark attı, lig ve kupada toplam 23 kez ağları havalandırdı.
Karadeniz devinde ikinci baharını yaşayan Onuachu, maç başına 0.89 gol ortalamasıyla kariyerinin en iyi karnesini yakaladı. Daha önceki rekoru 2020-21'de Genk formasıyla 0.85'ti.