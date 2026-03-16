Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:03

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası yarın (17 Mart salı günü) oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

İHA
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde bu hafta Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

YARIN

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

18 MART ÇARŞAMBA

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor

19 MART PERŞEMBE

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz