Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde bu hafta Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacakken, Beşiktaş da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:



YARIN

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK



18 MART ÇARŞAMBA

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

20.00 Eyüpspor - Trabzonspor



19 MART PERŞEMBE

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

