UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

Toplam 61 bin 400 biletin 39 bini doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 17 bin 200'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan championsleague.tickets.uefa.com internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

Engelli futbolseverler ise talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletlerin 950, 2. kategori biletlerin 650 ve 3. kategori biletlerin fiyatı ise 180 avro olarak belirlendi.

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 70 avro olarak duyuruldu.

KONFERANS LİGİ FİNALİNİN BİLET FİYATLARI DA AÇIKLANDI

UEFA, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'daki Leipzig Stadı'nda oynanacak Konferans Ligi'nin bilet fiyatlarını da açıkladı.

Toplam 39 bin 700 biletin 33 bin 200'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 11 bin 500'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

Açıklamada, 1. kategori biletleri 190, 2. kategori biletleri 140 ve 3. kategori biletleri ise 45 avro olarak belirlendi

Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 25 avro olarak duyuruldu.