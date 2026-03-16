Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Giriş Tarihi: 16.03.2026 11:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın (17 Mart salı günü) başlayacak.

AA
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Yarın:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

- 18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz