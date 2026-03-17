Afrika Uluslar Kupası şampiyonu değişti! Senegal için karar çıktı

Senegal'in şampiyonluğu iptal edildi ve kupanın Fas'a teslim edilmesi kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

90+2'nci dakikada Senegal'de Seck'in vuruşunda top ağlara gitti. Mücadelenin hakemi Seck'in Achraf Hakimi'ye faulü nedeniyle golü iptal etti.

90+7'nci dakikada Achraf Hakimi'nin kullandığı köşe vuruşu esnasında El Hadji Diouf ile girdiği ikili mücadele sonrası Brahim Diaz yerde kaldı. Fas cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi. VAR tarafından mücadelenin hakemine bir izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem penaltı kararı verdi.

Her iki takım oyuncuları penaltı noktası üzerinde birbirleri ile tartışmaya başladı. Penaltı atışının kullanılmasına izin verilmedi. Senegalli oyuncular ve teknik ekip, penaltı kararından dakikalar önce iptal edilen golün VAR'da incelenmemesine tepki gösterdi.

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw oyuncularına kenara çağırdı ve takımı sahadan çekme kararı aldı. Senegalli oyuncular yedek kulübesi etrafında toplandı. Senegalli oyuncular ve teknik ekip soyunma odasına doğru yöneldi. Sadio Mane ise soyunma odasına gitmedi.

Senegal'de Sadio Mane takım arkadaşlarını yeniden sahaya çağırdı. Senegalli futbolcular sahaya geri döndü. Fas'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz panenka vuruş denedi. Brahim Diaz'ın panenka vuruşunda Mendy üzerine gelen topu tuttu. Ardından Senegal, Fas'ı yenerek şampiyon oldu.