Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! ‘Gülünç’

Bireysel hatalara dikkat çeken Burak Yılmaz, "Oradan sonra toparlayamıyorsun. Bireysel hatalardan gol yedik. Burada böyle hatalar yaparsan zor oluyor. 1-1'den sonraki bölüme çalışmamız lazım. Gol atmakta sorunumuz yok ama gol yemekte bir hayli cömertiz. Bunu çözmeye çalışacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son 2 maçtır kenarda olduğunu ve bir daha cezalı duruma düşmek istemediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sadece hocanın tavır ve davranışları değil, hakemlerin iletişimi de önemli. Hırsımdan, enerjimden zaman zaman agresif şekilde davranıyorum. Bununla alakalı çalışıyorum. Oyunla alakalı, ofansif-defansif baskısıyla ne yapması gerektiğini bilen bir takımım olduğunu düşünüyorum. Buraya 7 eksik gelip kapanmıyoruz. Biz bir takımız, diğer oyuncularım bugünler için var. Ne olursa olsun her an hazır olmak zorundayız."

Fenerbahçe'yi analiz etmenin zorluğuna değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, beklediğimiz gibi çıktı. Hatta Levent'in sağ bek oynayacağını da tahmin ediyorduk. Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın, başkanı kim olursa olsun bu statta çok fazla analize gerek yok. Burada Fenerbahçe 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe'nin ön tarafta çok özel oyuncuları var. Fenerbahçe'yi çok fazla analiz edemiyorsun. Analiz tabii yapmaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe'yi çok analiz edemezsin. Fenerbahçe çok büyük, oyuncuları çok büyük. Biz bugün duran toptan gol bulabileceğimize çok inandık ama sonuçlandıramadık. Baş altı takımların burada çok fazla mücadele etmesi, mücadele ruhundan kopmaması gereken maçlar oynuyoruz."