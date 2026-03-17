CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:20

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz