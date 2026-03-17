CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Yusuf Kabadayı, Ogün Özçiçek, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.