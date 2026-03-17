Giriş Tarihi: 17.03.2026

Çorum’dan Erok’a darbe

TRENDYOL 1. Lig'de 31. hafta 3 karşılaşmayla tamamlandı. Zirve mücadelesi veren Esenler Erok, Arca Çorum FK'ya deplasmanda 2-1 yenilip lideri yakalama şansını kaçırdı. Mücadelenin son 15 dakikalık bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. 35'te Burak Çoban'la 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 76'da Atakan'ın kırmızı görmesiyle 10 kişi kalırken kazanılan penaltıda Catakovic skoru eşitledi: 1-1. Bu golün hemen ardından Çorum öne geçti ancak VAR'dan gelen ofsayt uyarısıyla gol iptal oldu. Bu kez 90'da Nzaba kırmızı görünce Erok 10 kişi kaldı. Pes etmeyen Çorum, 90+3'te Samudio ile 3 puanı söküp aldı.

