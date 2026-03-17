Ersin küllerinden doğdu

Siyah-beyazlıların file bekçisi Ersin Destanoğlu, tepkilerin odağında olduğu Alanyaspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisinden vazgeçmemesiyle büyük moral kazandı ve gelinen noktada adeta küllerinden doğdu. Büyük motivasyon kazanan deneyimli eldiven, Başakşehir maçını kurtaran isim oldu.
O karşılaşmanın ardından performansı ayakta alkışlanırken devamında da yükselişini sürdürdü. Son 4 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi, sadece G.Saray'dan 1 gol yedi.