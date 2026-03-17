Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Emre Akbaba'nın fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Eflatun-sarılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Emre Akbaba'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."