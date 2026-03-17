Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Anthony Musaba’dan Beşiktaş derbisi cevabı!
Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:30

Fenerbahçeli futbolcu Anthony Musaba, Gaziantep FK maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında 4-1 kazanan Fenerbahçe'de Anthony Musaba açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Anthony Musaba, "Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün de bunu sahaya yansıtabildiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet moral olacak. Bir araya gireceğiz, enerji depolayacağız, takım ruhunu tekrar sürdürmek istiyoruz. Takımın performansından mutluyum" dedi.

Milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş derbisine dair soruya Anthony Musaba şu cevabı verdi:

"Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Biz oyuncular olarak her maçı kazanmalıyız. Bizim için her maç gibi gibi bir maç. Tek odağımız bu. Umarım iyi oynayıp 3 puanı alırız."

