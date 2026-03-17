Fenerbahçe’nin gol yeme serisi 7 maça çıktı!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:34

Gaziantep FK karşısında 4-1 kazanan Fenerbahçe'de gol yeme serisi devam etti. Sarı-lacivertliler, son 7 maçta kalesini gole kapatamadı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yendi. Sarı-lacivertliler, son haftalarda savunma hattında yaşadığı sakatlıklarla birlikte kalesini de gole kapatamıyor. Tedesco'nun öğrencileri 2 Şubat tarihinde Kocaeli'de oynanan ve 2-0 galip geldiği maç sonrası ligde oynadığı 7 maçta da kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, bu sezon 27 karşılaşmanın 8'inde rakiplerine gol izni vermedi.

