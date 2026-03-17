Galatasaray, Liverpool maçına hazır!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 14:15

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Liverpool maçı mesaisini tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarının üzerinde durulduğu öğrenildi.

İdmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara için kutlama yapıldı.

Galatasaray kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçacak.

