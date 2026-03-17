Galatasaray’da Gabriel Sara’dan Liverpool rövanşı sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a konuk olacak. Anfield'da oynanacak rövanş maçı öncesi Gabriel Sara düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Gabriel Sara, "Buraya gelirken çok basit odağımız var, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız" dedi.
Kendisi için oynadığı bölgenin fark etmediğini dile getiren Gabriel Sara, "Oynamayı seviyorum. Hangi pozisyona koyarsa koysun hoca ben oynarım, mutlu olurum. Bazen Torreira'ya yakın olmayı seviyorum, topa daha çok dokunmak için. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum" açıklamasını yaptı.