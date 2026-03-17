Gaziantep FK’da Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'a başarılar dileyen Burak Yılmaz, "Öncelikle milli takım arasından önceki son maçımız. Bu vesileyle A Milli Futbol Takımımız'a da başarılar dilerim. İnşallah Dünya Kupası hasretimiz biter" dedi.

Antalyaspor maçındaki galibiyetlerine dikkat çeken Burak Yılmaz, "Cuma günü çok net bir galibiyetle kazandık. Bu öz güvenle buraya geldik. Fenerbahçe reaksiyon vermek isteyecektir. Bir planımız var. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncularım iyi durumda. İnşallah oyuncularımız gereğini yapacaktır" şeklinde konuştu.

Eksik futbolcuların fazlalığına dair Burak Yılmaz, "Bu sezon bizim için ilk değil ama ben bunu hiç gündeme getirmedim, yine getirmeyeceğim. Diğer oyuncularımıza da oynayan oyuncular kadar güveniyoruz. Hamle sayımız azsa, ona göre hamle yaparız. Benim için de çok büyük tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.