Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: "Sağlıklı bir yol tercih ettik"

Süper Lig'de evinde Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalıp kazanamama serisini 6 maça çıkaran ve bu hafta oynaması gereken Galatasaray müsabakası, rakibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesi nedeniyle ertelenen Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance değerlendirmelerde bulundu.

Göztepe'de istikrarı seçtiklerini belirten Ivan Mance, "Hızlı çözümlere takıntılı bir futbol dünyasında biz istikrarı ve akılcı yaklaşımı seçtik. Önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam edebilecek sağlam bir yapı kurmak için sağlıklı bir yol tercih ettik. Manşetlerin peşinden koşmak yerine yapı kurmaya odaklandık. Peki sonuç? Üst üste ikinci sezonda, dünyanın en zor liglerinden birinde Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Ligin en düşük maaş bütçesiyle, en yüksek transfer karıyla, ligin en genç takımlarından biriyle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"HAYALLERİMİZİ SAĞLAM OLMAYAN BİR ZEMİNE KURMAYI REDDEDİYORUZ"

Hayallerini sağlam olmayan bir zemine kurmayı reddettiğinin altını çizen Hırvat futbol adamı, "Hayallerimizi sağlam olmayan bir zemine kurmayı reddediyoruz. Son 20 yılda birçok futbol kulübünü yok eden senaryo tam olarak buydu. En zengin 5 kulüp dışında Avrupa'ya gitmeyi başaran birçok takım, sonrasında küme düşme ya da iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Biz ise elde edeceğimiz başarının bu çok özel futbol kulübünü yok etmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa hayali kurduklarını anlatan Mance, "Bunu başarmak için her hafta mücadele ediyoruz. Bunun bu sezon ya da önümüzdeki sezonlarda geleceğine gerçekten inanıyoruz. Ancak bizim için en önemlisi, Avrupa'ya gidişin sağlıklı bir süreçten geçerek gelmesi. Her yıl daha iyi hale gelen bir süreçten. Çünkü kısa vadeli sonuçlar sadece geçici trendlerdir ve çoğu zaman yıkıcıdır" diye konuştu.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hatalar yaptıklarını ancak yapılan hatalardan dersler de çıkardıklarını sözlerine ekleyen Ivan Mance şu şekilde konuştu: "Bu hatalardan öğreniyor, gelişiyor ve her sezon kendimizi daha ileriye taşıyoruz. Üst üste ikinci sezonda bu noktada olmak, zaten başından beri hedeflediğimiz şeydi. Bir futbol kulübünün gerçek yüzü ve gücü, iyi dönemlerde değil, zor dönemlerde ortaya çıkar. Bu yüzden, birkaç haftadır galibiyet alamadığımız bir sürecin ardından kalan son sekiz hafta hem bizim hem de Türkiye'nin en önemli spor kurumlarından biri olan Göztepe camiası için gerçek bir sınav olacak. Türk futbolunun standartlarını değiştirmeye ne kadar hazır olduğumuzu göstereceğiz. Bir şey kesin: Asla vazgeçmeyeceğiz."

5 NİSAN'A KADAR MAÇA ÇIKMAYACAK

Süper Lig'de hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, 5 Nisan'a kadar 3 hafta maç yapmayacak. Son olarak Alanyaspor'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılıların bu hafta içi evinde oynaması gereken Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'la eşleşti. 10 Mart'ta İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Galatasaray'ın 18 Mart'ta İngiltere'de rövanş maçına çıkacak olması nedeniyle Göztepe-Galatasaray Süper Lig müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

MİLLİ ARADA KAMP OLACAK

Bu haftayı maç yapmadan geçirecek Göztepe, ardından milli aranın başlamasıyla uzun süre daha karşılaşma oynamayacak. Göztepe, 5 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 3 haftayı maç oynamadan geçirecek sarı-kırmızılılar, İzmir'de kampa girecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov uzun arada sakatlıktan dönen oyuncuların form tutması için çok çalışacaklarını ve eksiklerini gidereceklerini dile getirdi.