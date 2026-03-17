Guendouzi denemesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesinde kadro denemelerine devam ediyor. İtalyan çalıştırıcının, stoperde Matteo Guendouzi'yi denediği öğrenildi. Yiğit Efe Demir'i oynatıp oynatmama konusunda çelişkide kalan İtalyan hoca, kararını bugün verecek. Guendouzi stoper olursa, orta sahada Kante-İsmail veya Kante- Fred ikilisi yer alacak.

TALISCA KULÜBEDE EDERSON KALEDE

BUGÜNKÜ G.Antep FK maçında tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Nelson Semedo sahaya çıkamayacak. İdmanlara başlayan ancak eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ve Talisca da forma hasreti sürecek isimlerden. Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan Ederson ise bugün Kadıköy'de ilk 11'de yer bulacak.