Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hocamızı yedirmeyiz
Giriş Tarihi: 17.03.2026

Kaptanlar ve oyuncularının nabzını yoklayan Saran, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin" sözleri sonrasında frene bast

  • ABONE OL
Üst üste puan kayıpları sonrası lider G.Saray ile fark açılırken Karagümrük karşısında alınan yenilgi bardağı taşırdı. Skor bir yana sahadaki futbol başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere tüm camiayı kızdırdı. Yenilgi sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri hemen öne çıktı. Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi. Bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz