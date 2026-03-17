Hocamızı yedirmeyiz

Kaptanlar ve oyuncuların nabzını yoklayan Saran, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin" sözleri sonrasında frene bast
Üst üste puan kayıpları sonrası lider G.Saray ile fark açılırken Karagümrük karşısında alınan yenilgi bardağı taşırdı. Skor bir yana sahadaki futbol başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere tüm camiayı kızdırdı. Yenilgi sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmailKartal isimleri hemen öne çıktı. Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedescodeğil, bizim de büyük hatalarımızvar. Fatura tek başına onakesilmesin. Gerekirse biz debedel öderiz. Biz sonuna kadarşampiyonluğu ve tüm kupalarıkazanmak için mücadeleedeceğiz. Hatalarımızı telafiedeceğiz" dedi. Bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.