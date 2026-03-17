Jayden Oosterwolde: Taraftarımızın kızgınlığını anlayabiliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında 4-1 kazanan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

Kaptan olarak sahaya çıkmasına dair Jayden Oosterwolde, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım" dedi.

Taraftara mesaj gönderen Jayden Oosterwolde, "Son kaybettiğimiz Karagümrük maçından sonra taraftarımızın kızgınlığını anlayabiliyorum. Normal bir durum bence. O maçı kolayca kazanmalıydık. Futbol bu, bu tarz şeyler olabiliyor. Stadyum dolu değildi, buraya taraftarlar geldi ve bizi destekledi. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tekrar dolu olur. Bizler hala Fenerbahçe'yiz, kalitemiz var. İyi bir maç çıkardık. İnanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.