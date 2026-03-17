Lewa için kartal önde!

Polonyalı futbolcu için F.Bahçe ile yarışa girdiği iddia edilen Beşiktaş, transfere yakın taraf!
BU sezon sonunda Barcelona ile kontratı bitecek olan Robert Lewandowski için iddialara göre Beşiktaş ve F.Bahçe kıyasıya bir rekabet içinde. Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen Polonyalı santrfor için İstanbul'un iki büyük ekibinin masaya oturduğu ve teklif yaptığı Polonya basını tarafından duyuruldu. 2022'de Bayern Münih'ten 45 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, Katalan kulübünde 182 karşılaşmayı geride bırakırken 115 golünün yanı sıra 23 asist katkısı verdi. Barcelona'dan yıllıkvergiler çıkarıldığında 20milyon Euro civarında ücretaldığı öğrenilen 37 yaşındakioyuncuya Beşiktaş ve F.Bahçetarafından yapılan tekliflerdesiyah-beyazlıların bir adımönde olduğu iddia edildi.