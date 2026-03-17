Lewa için kartal önde!

Giriş Tarihi: 17.03.2026

Polonyalı futbolcu için F.Bahçe ile yarışa girdiği iddia edilen Beşiktaş, transfere yakın taraf!

BU sezon sonunda Barcelona ile kontratı bitecek olan Robert Lewandowski için iddialara göre Beşiktaş ve F.Bahçe kıyasıya bir rekabet içinde. Dünya futbolunun son dönemdeki en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen Polonyalı santrfor için İstanbul'un iki büyük ekibinin masaya oturduğu ve teklif yaptığı Polonya basını tarafından duyuruldu. 2022'de Bayern Münih'ten 45 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olan deneyimli oyuncu, Katalan kulübünde 182 karşılaşmayı geride bırakırken 115 golünün yanı sıra 23 asist katkısı verdi. Barcelona'dan yıllık vergiler çıkarıldığında 20 milyon Euro civarında ücret aldığı öğrenilen 37 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş ve F.Bahçe tarafından yapılan tekliflerde siyah-beyazlıların bir adım önde olduğu iddia edildi.

