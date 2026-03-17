Liverpool, Galatasaray rövanşına hazır!

Liverpool, İstanbul'da 1-0 yenildiği Galatasaray'ı yarın TSİ 23.00'te Anfield'da konuk edecek.

Galatasaray'a çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yetecek. Müsabakanın bir farkla sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Liverpool'un iki ve üst farklı galibiyetlerinde ise, İngiliz ekibi tur atlayacak.