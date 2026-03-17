Liverpool’da Andrew Robertson’dan Galatasaray sözleri! ‘Kaygılanmıyorum’

Liverpool taraftarına mesaj gönderen Andrew Robertson, "En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Yarın onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız" sözlerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirten tecrübeli sol bek, "Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Yarına odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp" ifadelerini kullandı.