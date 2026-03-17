N’Golo Kante: Umarım sezon sonunda ligi kazanırız!

Ligi kazanmayı umduklarını belirten N'Golo Kante, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız" sözlerini dile getirdi.

Orta sahadaki forma rekabetine dair N'Golo Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.