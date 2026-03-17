N’Golo Kante: Umarım sezon sonunda ligi kazanırız!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:22

Fenerbahçeli futbolcu N’Golo Kante, Gaziantep FK maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında 4-1 kazanan Fenerbahçe'de N'Golo Kante açıklamalarda bulundu.

Performansına dair soruya N'Golo Kante, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum" cevabını verdi.

Ligi kazanmayı umduklarını belirten N'Golo Kante, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız" sözlerini dile getirdi.

Orta sahadaki forma rekabetine dair N'Golo Kante, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

