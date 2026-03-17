Onuachu rekor için gol arıyor

Son haftalarda üst üste goller atan Onuachu, ligde çıktığı son 8 maçta rakip fileleri havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Kariyerinde de bir ilke imza atan Nijeryalı golcü, bu süreçte Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayseri ve Ç.Rizespor maçlarında toplam 10 gol kaydetti. Onuachu, Trabzonspor'un, yarın deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekorla kulüp tarihine geçecek. Bordomavililerde ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak. 31 yaşındaki forvet, Burak Yılmaz'ın 2011- 2012 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 tarihleri arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak rekoru egale etmişti.

SARI UYARISI!

Bordo-mavililerde Eyüp maçı öncesinde sarı kart alarmı verildi. Bir sonraki hafta oynanacak G.Saray karşılaşması öncesinde Stefan Savic, Ernest Muçi, Tim Jabol-Folcarelli ve Christ Inao Oulai sınırda. Teknik heyet, 4 oyuncuyla da konuşup G.Saray maçında sahada olmak için dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

TRABZONSPOR'A OĞUZHAN ÇAKIR

TRENDYOL Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı. Liste şu şekilde;

BUGÜN 20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

YARIN 16.00 Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan, 20.00 R.Başakşehir-Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses, 20.00 Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

PERŞEMBE 16.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler, 20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz, 20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak.