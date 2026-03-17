Orkun Kökçü dertlere deva oldu sorunu kökünden çözdü

Sezon başında 30 milyon Euro'ya Benfica'dan alınan ve ilk etapta beklenenin uzağında kalan Orkun Kökçü, son iki ayda kendine geldi, Kartal'ı sırtladı. Ligin ilk yarısında iyi oynadığı maçların sayısı çok olsa da tabela yapmakta zorlanan milli yıldız, bu sorunu kökten çözüme kavuşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu süreçte Orkun Kökçü'nün en büyük destekçilerindendi. Yalçın, devre arası çalışmalarında özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte sistemi başarılı orta sahaya göre değiştirmenin planları içerisindeydi. 10 numaralı oyundan vazgeçip Orkun'u daha öne çıkaracak üç orta sahalı sisteme dönüş yapan Sergen Yalçın, hem takımın hücum performansını hem de futbolcunun tabelaya olan etkisini artırmış oldu. 25 yaşındaki futbolcu, 19 Ocak'ta Kayserispor maçında asist yaparken ligdeki ilk golünü 26 Ocak'ta Eyüpspor'a karşı atmıştı. Orkun'un 2 ayda skor katkısı veremediği tek lig maçı 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi oldu. Milli yıldız, son 8 Süper Lig maçının yedisinde tabelaya etki etmeyi başardı.

KAPTANIN İMZASI

Gençlerbirliği maçında sol kanattan kazanılan frikikte herkes orta yapmasını beklerken kaleyi düşünüp jeneriklik gol atan Orkun, performansı ile de son haftaların en dikkat çekici ismi durumunda.

İZİN YOK YOLA DEVAM

Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederken teknik direktör Sergen Yalçın takıma izin vermedi. Siyah-beyazlıların tecrübeli hocası, Perşembe günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde 3 günü çalışarak geçirmek istedi. Takıma da bir maçları daha kaldığını, kayıpsız bir şekilde araya girip izni o zaman yapacaklarını söylediği belirtildi.