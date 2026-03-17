Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:59

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Chelsea’yi deplasmanda 3-0’la geçti ve çeyrek finale yükseldi.

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea, Paris Saint Germain'i konuk etti. Paris Saint Germain 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşını 3-0 galip tamamladı.

Paris Saint Germain'in gollerini 6'ncı dakikada Kvaratskhelia, 13'üncü dakikada Bradley Barcola ile 62'nci dakikada Senny Mayulu kaydetti.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Paris Saint Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi GalatasarayLiverpool eşleşmesinin galibi olacak.

Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!
