PFDK’dan Hamza Akman’a 2 maç men cezası!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:02

Pendikspor forması giyen Hamza Akman, PFDK tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Hamza Akman'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Serikspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, Vanspor FK ve Serikspor'a 110 biner lira para cezası verirken, Esenler Eroksporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Öte yandan farklı sebeplerden Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Seza Çimento Elazığspor'a 68 bin, İskenderunspor'a da 55 bin lira para cezası verildi.

