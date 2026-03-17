Samsunspor’da Rayo Vallecano maçı hazırlıkları başladı!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:04

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'da hazırlıklara start verildi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 19 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin katılmadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, yarın Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

