Sara’nın hayali gerçek oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın hayalleri gerçek oldu… 26 yaşındaki orta sahaya oyuncusu, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının geniş kadrosuna davet edildi. Sara böylece ilk kez milli takımına çağrılmış oldu. Bu sezon tam 38 müsabakada boy gösteren ve 6 gol atarken yanına 3 de asist ekleyen tecrübeli oyuncu, Sambacıların izleme komitesinin radarına girmişti. G.Saray'ın eski kalecisi ve antrenörü olan, şu anda da Brezilya Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Taffarel'in, sarı-kırmızılı kulüple iletişime geçtiği ve oyuncuyla ilgili bilgi aldığı ortaya çıkmıştı. 26 Mart'ta Fransa, 1 Nisan'da da Hırvatistan ile karşılaşacak olan Brezilya'da ayrıca Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson da davet edilen isimler arasında yer aldı. Galatasaray, sosyal medya hesabından "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" paylaşımı yaptı.

'G.SARAY'DA İYİ İŞ ÇIKARDI'

Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı'na davet eden teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 yaşındaki orta için yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. G.Saray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz'' dedi. Sara da TNT Sport'a şöyle konuştu: "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi. Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım."

TAKIM ARKADAŞLARI TEK TEK KUTLADI

Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesinin ardından ilk tebrik Galatasaray Kulübü'nden gelirken, sarı-kırmızılı formayı giyen arkadaşları da oyuncuyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İsmail Jakobs, Ancelotti'nin Brezilya formasını Sara'ya verdiği bir görsel ve kalpli emoji paylaştı. Sacha Boey, Eren Elmalı ve Roland Sallai de Sara'nın üstünde Brezilya bayrağı taşıyan görselini yayınlayarak arkadaşlarını tebrik etti.