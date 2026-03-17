Son dakika haberi: Fenerbahçe farklı kazandı! 5 gollü maçta Gaziantep FK mağlup

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlendi. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4-1'lik skorla galip geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini 41, 68 ve 78'inci dakikalarda Dorgeles Nene ile 59'uncu dakikada N'Golo Kante kaydetti. Gaziantep FK'da fileleri 52'nci dakikada penaltıdan Alexandru Maxim havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.
Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fenerbahçe - Gaziantep FK: 4-1
Goller: 41' Dorgeles Nene, 52' Alexandru Maxim (P), 59' N'Golo Kante, 68' Dorgeles Nene, 78' Dorgeles Nene
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Cherif.
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal, Kozlowski, Gassama, Maxim, Bayo.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Nene'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.
20. dakikada sol kanattan Archie Brown'un çevirdiği topta ceza sahası içi sol çaprazdan Asensio'nun yaptığı vuruşta son anda savunmada Abena'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
32. dakikada orta alanda topla buluşan Maxim, pasını sağ kanattaki Bayo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükseken Tayyip Talha Sanuç'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
41. dakikada rakibini savunmada eksik yakalayan Fenerbahçe'de Musaba'nın pasıyla topla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahasına girerek altıpasın sağından vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu kale önünde Dorgeles Nene tamamladı: 1-0
51. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerin ardından Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırırken VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam, pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Asensio'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıda topun başına Maxim geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ederson'un uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
56. dakikada Fenerbahçe net bir fırsattan yararlanamadı. Mert Müldür'ün sağdan kale sahası içine ortasında topla buluşan Asensio'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kante'nin sert şutunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1.
68. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Guendouzi'nin derin pasında savunmanın arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu. Kaleci Burak Bozan'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 3-1.
79. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Orta sahada topla buluşan Asensio, savunmanın arkasına koşan Nene'yi gördü. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla maçtaki 3. golünü kaydetti.
82. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Talisca'yla verkaç yapan Guendouzi, ceza sahası sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturdu. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
F.BAHÇE'DE İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.
Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.
TALISCA 1 AY SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı.
Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.
TEDESCO KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto, Gaziantep FK maçında kulübeye döndü.
Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco ve yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco, Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer aldı.
Tedesco, 1 maç sonra takımını kenardan yönetti.
LEVENT MERCAN SAĞ BEKTE GÖREV ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında sağ bekte Levent Mercan'ı görevlendirdi.
Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bu pozisyonda Tedesco, Mert Müldür'e görev vermişti.
Son maçların son bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte görevlendiren Tedesco, Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Levent'i sağ bekte değerlendirdi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.
Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı.
Chobani Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.
ÇANAKKALE UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü unutmadı.
Maç öncesinde Maraton Tribünü'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." pankartı açıldı.
GAZİANTEP FK'DA 6 EKSİK
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek ve Denis Dragus'un yanı sıra kart cezalıları Christopher Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.