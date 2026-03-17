Sporting Lizbon 3-0’dan geri döndü! Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon, Bodo Glimt'i konuk etti. İlk maçta rakibine 3-0 mağlup olan Sporting Lizbon, 90 dakikayı 3-0 önde kapattı.
Uzatmalarda 2 gol daha bulan Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Gonçalo Inacio, 61'inci dakikada Pedro Gonçalves, 78'inci dakikada penaltıdan Luis Suarez, 92'nci dakikada Maximiliano Araujo ve 120+1'inci dakikada Rafael Nel kaydetti.
Sporting Lizbon'un çeyrek finaldeki rakibi Bayer Leverkusen – Arsenal eşleşmesinin galibi olacak.