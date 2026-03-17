Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sporting Lizbon 3-0’dan geri döndü! Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:25

Sporting Lizbon 3-0’dan geri döndü! Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Bodo Glimt’i uzatmalar sonucunda eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Sporting Lizbon 3-0’dan geri döndü! Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon, Bodo Glimt'i konuk etti. İlk maçta rakibine 3-0 mağlup olan Sporting Lizbon, 90 dakikayı 3-0 önde kapattı.

Uzatmalarda 2 gol daha bulan Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'lık skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Gonçalo Inacio, 61'inci dakikada Pedro Gonçalves, 78'inci dakikada penaltıdan Luis Suarez, 92'nci dakikada Maximiliano Araujo ve 120+1'inci dakikada Rafael Nel kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Sporting Lizbon'un çeyrek finaldeki rakibi Bayer LeverkusenArsenal eşleşmesinin galibi olacak.

Sporting Lizbon 3-0’dan geri döndü! Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
