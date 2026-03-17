UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:29

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak. İşte program ve detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

- Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

- 19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

