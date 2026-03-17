UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:
- Yarın:
18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)
- 19 Mart Perşembe:
20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)
23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)
23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)
23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)