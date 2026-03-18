Alanyaspor, Kocaelispor karşısında 5 golle galip!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta Yiğit Arslan düdük çaldı.
Alanyaspor, Kocaelispor karşısında 5-0'lık skorla kazanma başarısı gösterdi.
Alanyaspor'un gollerini 26'ncı dakikada Florent Hadergjonaj, 31'inci dakikada Hwang Ui-jo, 63'üncü dakikada Nuno Lima, 81'inci dakikada İbrahim Kaya ile 88'inci dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 31'e yükseltti. Kocaelispor ise 33 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacak. Kocaelispor ise Başakşehir'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.
26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.
Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.