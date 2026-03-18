Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.03.2026 02:00

Arne Slot: Bu maç benim için çok anlamlı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçından sonra konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Galatasaray karşısında 4-0 galip geldi ve çeyrek final bileti aldı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Arne Slot, "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum. Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil" dedi.

Taraftarın kendisine gösterdiği desteğe dair Arne Slot, "Bu maç benim için çok anlamlı, oyuncularım için de öyle. Galatasaray'a karşı deplasmanda iki kez oynadık, onların atmosferinde oynadık ve taraftarımızın Anfield'da daha da muhteşem bir atmosfer yaratabileceğini kanıtladıklarını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finaldeki Paris Saint Germain eşleşmesine dair soruya Arne Slot, "Bu maçtaki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan memnun olmayacaklardır" cevabını verdi.

