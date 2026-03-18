Barcelona, Newcastle United’ı 7 golle eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Barcelona, Newcastle United engelini 7-2'lik skorla geçti.

Barcelona'nın gollerini 6 ve 72'nci dakikalarda Raphinha, 18'inci dakikada Bernal, 45+7'nci dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51'inci dakikada Fermin Lopez ile 56 ve 61'inci dakikalarda Lewandowski kaydetti. Newcastle United'da fileleri 15 ve 28'inci dakikalarda Elanga havalandırdı.