Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Newcastle United'ı 7 golle eledi!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 23:00

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Newcastle United karşısında 7-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Barcelona, Newcastle United engelini 7-2'lik skorla geçti.

Barcelona'nın gollerini 6 ve 72'nci dakikalarda Raphinha, 18'inci dakikada Bernal, 45+7'nci dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51'inci dakikada Fermin Lopez ile 56 ve 61'inci dakikalarda Lewandowski kaydetti. Newcastle United'da fileleri 15 ve 28'inci dakikalarda Elanga havalandırdı.

1-1 biten ilk maçın rövanşında 7-2 galip gelen Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşamasındaki rakibi Atletico Madrid – Tottenham eşleşmesinin galibi olacak.

