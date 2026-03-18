Başkana sorun!

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, son 2 günde takım olarak çok fazla konuştuklarını söyledi. Samandıra'ya yeniden hayat verebilmek için uğraştıklarını aktaran İtalyan hoca, "Takımlaharika bir iletişimimizvar" dedi. Başkan Saran'ın, "Ültimatom verdik" sözleri de Tedesco'ya soruldu. Yanıtı ise şöyle oldu: "Ültimatomlar sorusunu başkanımıza sormanız gerekiyor ama söyleyebileceğim şu, büyük takımdaolduğunuzda bunormaldir, ligin son sırasında yer alan takıma kaybettiğiniz zaman… Biz her maç sonrası durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben dahayeni başlıyorum. Geleli 6 ayoldu, benim kafamdaki fikirburada bir şey inşa etmek.Burada takımla yaz dönemigeçirirsem çok mutlu olurum. Futbolda her şeyin çok çabuk değişmesi normal. Bu, benim ilk işim değil. İçinde bulunduğumuz durum bu ama önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek. Önemli olan bizim kendi içimizde ne konuştuğumuz, sosyal medyada ne konuşulduğunu önemsemiyorum."
'ANALİZE GEREK YOK F.BAHÇE HEP ÖNDE' Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz karşılaşma sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Makasın çok açıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ödeme güçleri olan takımlar var. Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor gibi takımlarla baş altı takımların makası çok açıldı. O yüzden kalitesiz lig oynuyoruz.F.Bahçe'nin artı ve eksi yönlerini analiz etmeye gerekyok. Fenerbahçe bu statta 1-0, 2-0 öndedir."