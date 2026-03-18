CANLI | Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Eyüpspor XI: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok
Trabzonspor XI: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Umut Nayir, Onuachu
HEDEF 3 PUAN
Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.