Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Trabzonspor, Eyüpspor deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.03.2026 19:01 Son Güncelleme: 18.03.2026 19:07

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Eyüppor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihi belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Eyüpspor XI: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut Meraş, Calegari, Radu, Legowski, Baran Ali, Torres, Metehan, Umut Bozok

Trabzonspor XI: Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Umut Nayir, Onuachu

HEDEF 3 PUAN

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

