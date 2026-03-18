CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool – Galatasaray maçı!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 19:05 Son Güncelleme: 18.03.2026 19:08

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev karşılaşma Anfield Road'da oynanacak.

Zorlu mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Kritik müsabakada VAR'da Maro Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi görev alacak.

Liverpool ile Galatasaray arasındaki dev mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

İLK MAÇI G.SARAY KAZANDI

Dev eşleşmenin ilk maçı geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanmıştı.

Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'daki müsabakada 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'ın ve maçın tek golünü Mario Lemina kaydetmişti.

G.SARAY TARAFTARI YOK

Galatasaray, Juventus ile deplasmanda yaşanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA'dan 1 maçlık dış saha taraftar yasağı cezası almıştı.

Galatasaray taraftarları, Liverpool deplasmanında tribündeki yerini alamayacak.

