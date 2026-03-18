CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool – Galatasaray maçı!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev karşılaşma Anfield Road'da oynanacak.
Zorlu mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
Kritik müsabakada VAR'da Maro Di Bello, AVAR'da ise Daniele Chiffi görev alacak.
Liverpool ile Galatasaray arasındaki dev mücadele saat 23.00'te başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
G.SARAY TARAFTARI YOK
Galatasaray, Juventus ile deplasmanda yaşanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA'dan 1 maçlık dış saha taraftar yasağı cezası almıştı.
Galatasaray taraftarları, Liverpool deplasmanında tribündeki yerini alamayacak.