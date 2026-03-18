Giriş Tarihi: 19.03.2026 01:49

Dominik Szoboszlai: Buna ihtiyacımız vardı

Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Dominik Szoboszlai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Szoboszlai, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunuz biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur." dedi.

"Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." diye konuştu.

