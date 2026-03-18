Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’dan Liverpool maçı sonrası hakem tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olan ve Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.
Hakem kararlarına tepki gösteren Abdülkerim Bardakcı, "Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı" dedi.
Daha güçlü döneceklerini belirten Abdülkerim Bardakcı, "Savunma açısından bugüne kadar iyi gelmiştik. Dünyanın en iyi futbolcularına karşı çok iyi savunma yaptığımız maçlar çıkardık ama bugün yenildik, yapacak bir şey yok. Seneye daha güçlü döneceğiz" şeklinde konuştu.
Yaşanan sakatlıklarla ilgili Abdülkerim Bardakcı, "Lang'ın parmağı çok kötü olmuş. Tam görmedim ama içeride konuşuluyordu. İnsan sağlığı futboldan daha önemli. Lang'a ve Osimhen'e çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Abdülkerim Bardakcı son olarak, "Maça avantajlı olarak gelmiştik ama iyi başlayamadık maalesef. Bu, bize büyük bir deneyim ve tecrübe oldu. Ülkemizi gururla temsil ettik" şeklinde konuştu.