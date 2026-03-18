Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır!
Giriş Tarihi: 18.03.2026 17:32

Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır!

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklar noktalandı.

AA
Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır!
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplar halinde koordinasyon ve çabukluğa yönelik oyun oynadı ve dar alanda pas çalıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kart cezalısı Sekou Koita'nın yanı sıra tedavisi süren Abdurrahim Dursun da maç kadrosuna alınmadı.

Gençlerbirliği, Konyaspor maçına hazır!
