Güvenlik faktörüyle final İstanbul’da

İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçını da kapsayan UEFA Kupa Finalleri Güvenlik Toplantısı, İspanya'nın Bilbao kentinde yapıldı. Toplantıya UEFA ve TFF yetkilileri ile İstanbul Emniyeti katıldı. UEFA yetkilileri değerlendirmelerinde; 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak Avrupa Ligi Finali'nde İstanbul tercihinin, şehrin güvenliği ve İstanbul Emniyeti'nin üst düzey güvenlik tedbirleri olduğunu ve geçmişte İstanbul'da oynanan iki final maçındaki olumlu yansımalarla final için İstanbul'un tercih edildiğini dile getirdi. Toplantıda İstanbul'un güvenliğine vurgu yapıldı. Sunumlarda; risk analizleri, tüm güvenlik planlamaları, kalabalık yönetimi uygulamaları, maç öncesi, maç esnası ve sonrası operasyonel süreçler ile kara ve hava ulaşımı kapsamında ev sahibi şehirlerde alınacak güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi. UEFA Yetkilileri, 2019 yılında İstanbul Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı ve 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Final maçını örnek gösterip iki finalde Türk misafirperverliğinin, Fair Play ruhunun ve İstanbul Emniyeti'nin güvenlik tedbirlerinin çok iyi olduğunu, olumlu yansımalarını ve İstanbul'un güvenliğini vurguladı.





KAHVE VE LOKUM İKRAM EDİLDİ!

UEFA güvenlik toplantısında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Esat Feryadi Doköz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Başkomiser Settar Sayan, Başkomiser Adil Özaslan ve Polis Memuru Sabahattin Aslan yer aldı. Sunumlarını yapan yetkililer, katılımcılara İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın hediyelerini takdim etti. Selami Yıldız'ın, UEFA Yetkilileri ve diğer katılımcılara hediyelerinde İstanbul silüetli kahve fincanları, bakır kahve cezvesi ve Türk Lokumu yer alırken, katılımcılar, Selami Yıldız'a inceliği için teşekkürlerini iletti.