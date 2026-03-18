Giriş Tarihi: 19.03.2026 01:52

Hugo Ekitike: Bu gece daha fazla gol atabilirdim

Liverpool'un Fransız golcüsü Hugo Ekitike, Galatasaray maçının ardından müsabakayı değerlendirdi.

Hugo Ekitike: Bu gece daha fazla gol atabilirdim
Hugo Ekitike, Liverpool'un Galatasaray'ı Devler Ligi'nde saf dışı bıraktığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ekitike "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşecek olmaları hakkında konuşan Ekitike "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Mohammed Salah ile ilgili konuşan Ekitike "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti." dedi.

Hugo Ekitike: Bu gece daha fazla gol atabilirdim
